В правительстве Свердловской области создан "туристический" департамент

В правительстве Свердловской области создан департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Уточняется, что руководство области создало его "для решения национальных задач и развития Среднего Урала за счет привлечения новых ресурсов и инвестиций".

"Мы ставим перед собой амбициозные задачи - увеличить к 2035 году поток гостей в Свердловскую область до 5 миллионов туристов ежегодно, в три раза больше, чем сейчас", - заявил заместитель губернатора Дмитрий Ионин.

В числе прочих функций департамента называется поддержка приоритетных направлений развития туризма, в том числе социального, сельского, детского и самодеятельного, а также аккредитация гидов. Предполагается, что новый орган будет сформирован благодаря перераспределению кадровых ресурсов министерства инвестиций и развития, а также Центра развития туризма региона.

Департамент начнет свою работу с 1 января 2022 года. По данным СМИ, возглавит структуру экс-директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова. Напомним, что в феврале этого года чиновница ушла в отставку и собиралась продолжить карьеру в Башкирии.