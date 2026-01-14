14 Января 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Экономика В России
Фото: Reuters / Alexander Manzyuk

РФ не может продать 35 млн баррелей нефти из-за санкций Трампа

Нефтяные компании России продолжают испытывать сложности с продажей баррелей в Индию и Китай, и вынуждены накапливать нераспроданное сырье на танкерах, превращенных в плавучие хранилища.

Это происходит из-за санкции президента США Дональда Трампа. С конца ноября, когда США ввели ограничения против "Роснефти" и "Лукойла", а индийские и китайские НПЗ стали отказываться от нейти, 35 млн баррелей российского сырья "осело" на танкерах в море. Общий объем российской нефти, находящейся на танкерах, достиг рекордных 216 млн баррелей.

Как минимум 12 судов, загруженных сортом Urals, с середины декабря стоят на якоре близ побережья Омана в ожидании покупателей. Новые танкеры с российской нефтью прибывают в этот район и бросают якорь практически каждый день, сообщает Bloomberg.

Ранее стало известно, что КНР и Индия не пустили в свои порты 20 танкеров с российской нефтью.

Теги: нефть, санкции


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.12.2025 05:02 Мск Крупнейший нефтепереработчик Индии возобновил закупки российской нефти
Ранее 24.12.2025 02:22 Мск КНР и Индия не пустили в свои порты 20 танкеров с российской нефтью
Ранее 23.12.2025 03:02 Мск Цена российской нефти упала до $34 за баррель
Ранее 19.12.2025 05:09 Мск Россия увеличила скидки на нефть для Китая до рекордных значений
Ранее 08.12.2025 03:04 Мск РФ увеличила скидки на нефть для Китая до рекорда с начала СВО
Ранее 25.11.2025 13:42 Мск Сечин заявил о готовности России стать ресурсной базой для "промышленной супердержавы" - Китая

