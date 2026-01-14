РФ не может продать 35 млн баррелей нефти из-за санкций Трампа

Нефтяные компании России продолжают испытывать сложности с продажей баррелей в Индию и Китай, и вынуждены накапливать нераспроданное сырье на танкерах, превращенных в плавучие хранилища.

Это происходит из-за санкции президента США Дональда Трампа. С конца ноября, когда США ввели ограничения против "Роснефти" и "Лукойла", а индийские и китайские НПЗ стали отказываться от нейти, 35 млн баррелей российского сырья "осело" на танкерах в море. Общий объем российской нефти, находящейся на танкерах, достиг рекордных 216 млн баррелей.

Как минимум 12 судов, загруженных сортом Urals, с середины декабря стоят на якоре близ побережья Омана в ожидании покупателей. Новые танкеры с российской нефтью прибывают в этот район и бросают якорь практически каждый день, сообщает Bloomberg.

Ранее стало известно, что КНР и Индия не пустили в свои порты 20 танкеров с российской нефтью.