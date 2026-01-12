Экс-замглавы Свердловской области Креков перестал быть вице-мэром Тюмени

Мэрию Тюмени покидает заместитель мэра города Павел Креков. 12 января – его последний рабочий день в этом статусе.

Кто займет его место в мэрии, не сообщается, пишет "Ъ-Урал".

Креков стал вице-мэром Тюмени 13 мая 2025 г. Мэр Тюмени Максим Афанасьев счёл Крекова "опытным профессионалом с солидным стажем и профильным образованием".

"Его глубокие знания социальной сферы, высокий уровень инициативы и развитые коммуникативные способности позволят уверенно и эффективно реализовывать намеченные цели. Уверен, что Павел Владимирович блестяще справится с порученными задачами благодаря своей энергии, высокому уровню профессиональной компетенции и чувству ответственности", - написал тогда Афанасьев.

Среди задач, которые надо было решить Крекову, – формирование городского бюджета на 2026 г., обеспечение притока новых кадров в образование, включая привлечение молодых учителей и тесное взаимодействие с вузами для подготовки квалифицированных специалистов.