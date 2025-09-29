Губернатор Свердловской области назначил себе главу аппарата

29 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Губернатор Свердловской области назначил себе главу аппарата

Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ о назначении Сергея Никонова заместителем губернатора – руководителем аппарата губернатора и правительства Свердловской области. Политик приступил к исполнению обязанностей.

Сергей Владимирович Никонов родился 2 марта 1969 г. в Новосибирске в шахтерской семье. Руководил различными предприятиями малого и среднего бизнеса, работал в сфере топливно-энергетического комплекса Свердловской области.

В 2005-10 гг. – управляющий делами губернатора и правительства Свердловской области, позже — руководитель аппарата правительства Среднего Урала. В 2011-25 гг. – депутат заксобрания Свердловской области.

Теги: Денис Паслер, Сергей Никонов


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.09.2025 09:26 Мск Свердловские депутаты утвердили Шмыкова на пост первого заместителя губернатора
Ранее 18.09.2025 15:38 Мск Глава ЗакСО поручила собрать внеочередные заседания из-за решения Паслера
Ранее 17.09.2025 10:21 Мск Паслер уволил двух министров из свердловского правительства
Ранее 16.09.2025 19:52 Мск Правительство Свердловской области ушло в отставку после официального вступления Паслера в должность губернатора
Ранее 16.09.2025 14:57 Мск Паслер сразу после вступления в должность губернатора завел канал в мессенджере Max
Ранее 16.09.2025 14:03 Мск Жога рассказал, какие задачи предстоит решить Паслеру на посту свердловского губернатора
Ранее 16.09.2025 13:20 Мск Денис Паслер официально стал губернатором Свердловской области
Ранее 16.09.2025 12:55 Мск Куйвашев пришел на инаугурацию Паслера в Екатеринбурге
Ранее 16.09.2025 09:24 Мск Свердловская область хорошо показала себя на выборах, - вице-губернатор
Ранее 15.09.2025 15:00 Мск В свердловском избиркоме утвердили итоги выборов губернатора
Ранее 15.09.2025 07:38 Мск Паслер набрал 61,30% на выборах свердловского губернатора
Ранее 14.09.2025 19:25 Мск Паслер лидирует на выборах главы региона по итогам обработки первых протоколов
Ранее 14.09.2025 14:30 Мск Явка на выборах губернатора Свердловской области превысила 36%
Ранее 12.09.2025 14:25 Мск Явка на выборах свердловского губернатора едва превышает 16%
Ранее 12.09.2025 10:24 Мск За 4 часа уже 50% свердловчан проголосовали по ДЭГ на выборах губернатора
Ранее 12.09.2025 07:53 Мск Свердловский омбудсмен: выборы губернатора начались спокойно
Ранее 09.09.2025 09:20 Мск Более 7% свердловчан проголосуют дистанционно на предстоящих выборах губернатора
Ранее 27.08.2025 11:09 Мск В Москве откроют избирательные участки для выборов свердловского губернатора
Ранее 26.08.2025 09:29 Мск Мэр Екатеринбурга поручил обеспечить безопасность на выборах свердловского губернатора
Ранее 20.08.2025 09:21 Мск Для выборов свердловского губернатора напечатают 3 млн бюллетеней
Ранее 19.08.2025 16:20 Мск Суд признал законным отказ в регистрации кандидату в свердловские губернаторы
Ранее 18.08.2025 10:07 Мск Принесший одну подпись в свою поддержку кандидат в свердловские губернаторы хочет обжаловать отказ в регистрации
Ранее 15.08.2025 08:07 Мск Паслер на последнем месте: свердловский избирком утвердил бюллетень для выборов губернатора
Ранее 06.08.2025 14:38 Мск На выборы свердловского губернатора зарегистрировали еще четверых кандидатов
Ранее 31.07.2025 16:07 Мск Паслер зарегистрирован кандидатом на выборах свердловского губернатора
Ранее 30.07.2025 14:08 Мск Кандидат в свердловские губернаторы принес в избирком всего одну подпись в свою поддержку
Ранее 30.07.2025 09:38 Мск Документы для регистрации на выборах губернатора Свердловской области подали еще два кандидата
Ранее 29.07.2025 12:27 Мск Глава свердловских коммунистов сдал документы для регистрации на выборах губернатора
Ранее 28.07.2025 08:37 Мск Еще один кандидат сдал документы для регистрации на выборах свердловского губернатора
Ранее 25.07.2025 16:17 Мск Паслер сдал документы для регистрации на выборах свердловского губернатора
Ранее 13.05.2025 07:35 Мск Экс-замглавы Свердловской области Креков стал вице-мэром Тюмени
Ранее 11.05.2025 13:27 Мск Бывший замгубернатора Свердловской области Креков уходит работать в другой регион
Ранее 02.04.2025 11:47 Мск Паслер: выборы в Свердловской области должны пройти абсолютно легитимно
Ранее 01.04.2025 15:01 Мск Собиравшийся в отставку свердловский вице-губернатор остается на своем посту
Ранее 31.03.2025 11:53 Мск Первый пошел: в свердловском правительстве началась смена команды Куйвашева
Ранее 29.03.2025 10:19 Мск Паслер поделился своими планами на Свердловскую область в интервью телеканалу "Россия 24"
Ранее 28.03.2025 15:50 Мск В Кремле объяснили "переброску" Паслера в Свердловскую область эффективностью политика
Ранее 28.03.2025 14:41 Мск Артём Жога рассказал о главных задачах для нового свердловского губернатора
Ранее 28.03.2025 14:20 Мск Артем Жога представил врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера
Ранее 28.03.2025 13:26 Мск Новый свердловский губернатор Паслер прибыл в Екатеринбург
Ранее 27.03.2025 10:56 Мск Врио свердловского губернатора Паслера официально представят 28 марта
Ранее 27.03.2025 07:12 Мск Группа Собянина потеряла ключевые посты в Екатеринбурге 
Ранее 26.03.2025 22:42 Мск Куйвашев ушел в отставку по собственному желанию
Ранее 26.03.2025 22:28 Мск Досрочные выборы глав Свердловской и Оренбургской областей пройдут в сентябре
Ранее 26.03.2025 22:20 Мск Жога поздравил Дениса Паслера с возвращением в Свердловскую область
Ранее 26.03.2025 21:51 Мск Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область
Ранее 17.02.2025 09:59 Мск В Свердловской области отрицают возможную отставку Куйвашева с поста губернатора
Ранее 17.02.2025 04:01 Мск Власти начали обсуждать смену губернатора Свердловской области Куйвашева

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети