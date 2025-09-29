Губернатор Свердловской области назначил себе главу аппарата

Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ о назначении Сергея Никонова заместителем губернатора – руководителем аппарата губернатора и правительства Свердловской области. Политик приступил к исполнению обязанностей.

Сергей Владимирович Никонов родился 2 марта 1969 г. в Новосибирске в шахтерской семье. Руководил различными предприятиями малого и среднего бизнеса, работал в сфере топливно-энергетического комплекса Свердловской области.

В 2005-10 гг. – управляющий делами губернатора и правительства Свердловской области, позже — руководитель аппарата правительства Среднего Урала. В 2011-25 гг. – депутат заксобрания Свердловской области.