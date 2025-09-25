Свердловские депутаты утвердили Шмыкова на пост первого заместителя губернатора

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области дали согласие на назначение Алексея Шмыкова на пост первого заместителя губернатора.

Заседание ЗакСО, где рассматривали этот вопрос, состоялось сегодня, 25 сентября. Как передает корреспондент Накануне.RU, на нем присутствовали новый глава региона Денис Паслер и сенатор Виктор Шептий, которого Паслер недавно переназначил на эту должность. Губернатор поблагодарил депутатов за работу.

"Мы плавно вошли в стадию формирования нового правительства. Вы все знаете Алексея Викторовича [Шмыкова]. Надеюсь, вы его поддержите", - отметил он.

При этом депутаты отказались заслушать выступление самого Алексея Шмыкова. Как пояснила спикер ЗакСО Людмила Бабушкина, в этом нет необходимости.

В итоге парламентарии дали свое согласие на назначение Шмыкова на пост первого заместителя губернатора. Решение было принято единогласно, его кандидатуру поддержали все партийные фракции.

Напомним, ранее новый губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ о членах правительства региона, двое министров оказались уволены. После того, как он стал губернатором, все свердловское правительство ушло в отставку. Новый глава региона должен сформировать его заново, а пока чиновники будут в статусе исполняющих обязанности.

Вскоре после этого глава Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поручила профильным комитетам собрать внеочередные заседания. Речь шла о внесении трех кандидатур на ключевые посты в правительстве региона.