Глава Совета судей России собирается "ответить" на иск Генпрокуратуры

Председатель Совета судей России Виктор Момотов обратился в комиссию этой организации для проверки сведений о нарушении им антикоррупционного законодательства. В Совете судей заявили, что Момотов готов предоставить необходимые документы при поступлении иска от Генпрокуратуры в суд. РБК передает, что Останкинский районный суд Москвы уже зарегистрировал исковое заявление от надзорного ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что Генпрокуратура в иске против Момотова будет требовать взыскать с члена президиума Верховного суда РФ более сотни объектов недвижимости. ГП заявляет о связях Момотова с ОПГ и обвиняет в реализации коррупционных схем обогащения.