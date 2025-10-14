Судья в отставке Момотов отверг связи с криминальным авторитетом Карасем

Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов назвал оговором показания свидетеля, утверждавшего о его связях с криминальным авторитетом Карасем.

Обратите внимание, он как под копирку излагает материалы, которые были изложены лицами, которые меня оговорили. Они очень похожи, и я не стал бы им не стал доверять", - приводит РИА Новости слова Момотова.

До этого прокурор огласил показания свидетеля Новикова, из которых следует, что Момотов помогал криминальному авторитету по кличке Карась избежать уголовного преследования.

Ранее в Генпрокуратуре России сочли, что председатель Совета судей Виктор Момотов использовал свой статус для прикрытия деятельности сети отелей Marton. По данным надзорного ведомства, в отелях предоставляли комнаты на час и оказывали интимные услуги. Сеть, как утверждает прокуратура, создана с участием Момотова и использовалась для организации проституции.

Генпрокуратура требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд руб. В иске утверждается, что Момотов для развития собственного гостиничного бизнеса сотрудничал с верхушкой ОПГ "Покровские". В этом "сотрудничестве" формировались активы – "за счёт коррупционного использования власти, силовых захватов и вынесения неправосудных судебных актов".