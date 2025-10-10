Экс-председателя Совета судей России Момотова госпитализировали

Экс-председатель Совета судей России Виктор Момотов был госпитализирован в Москве, по этой причине он не приехал сегодня в Останкинский суд Москвы, где должно было рассматриваться дело об изъятии у него имущества.

"У Момотова ухудшилось состояние здоровья. Он госпитализирован. Прошу объявить перерыв на неделю, так как Момотов хочет лично участвовать", - сообщил в суде адвокат Момотова. Он не сообщил причину госпитализации.

Накануне Момотов подал в отставку с поста председателя Совета судей России.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд руб. В иске утверждается, что Момотов для развития собственного гостиничного бизнеса сотрудничал с верхушкой ОПГ "Покровские". В этом "сотрудничестве" формировались активы – "за счёт коррупционного использования власти, силовых захватов и вынесения неправосудных судебных актов".

Сам Момотов не признает вины.