Суд изъял у судьи Верховного суда в отставке Момотова около 100 объектов недвижимости

В Москве Останкинский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России к судье Верховного суда в отставке Виктору Момотову и его компаньонам Андрею и Ивану Марченко, обратив в доход государства активы в 9 млрд руб., в том числе 95 объектов недвижимости.

Речь идет преимущественно о сети отелей Marton. Кроме того, представитель Генпрокуратуры ходатайствовал о приобщении к иску материалов из уголовного дела по организации проституции в этих гостиницах в Нижнем Новгороде, Волгограде и Калининграде.

Среди причастных к занятиям проституцией также были выявлены и несовершеннолетние, сообщает ТАСС.

Ранее Момотов назвал оговором показания свидетеля, утверждавшего о его связях с криминальным авторитетом Карасем. До этого прокурор огласил показания свидетеля Новикова, из которых следует, что Момотов помогал криминальному авторитету по кличке Карась избежать уголовного преследования.