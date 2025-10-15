Экс-судья ВС Момотов заплатит три тысячи рублей по иску Генпрокуратуры

Судья Верховного суда России в отставке Виктор Момотов заплатит лишь три тысячи рублей в счет госпошлины за рассмотрение иска Генпрокуратуры об изъятии имущества. Это следует из решения суда, пишет РИА Новости.

Госпошлину в аналогичном размере (по три тысячи рублей) суд взыскал с его компаньонов — владельца сети отелей Андрея Марченко с сыном. С четвертого ответчика — фирмы, на которую оформлена гостиница "Вологда", — были взысканы 20 тысяч рублей в доход бюджета Москвы.

Накануне Останкинский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к Момотову и его компаньонам Андрею и Ивану Марченко, обратив в доход государства активы в 9 млрд рублей, в том числе 95 объектов недвижимости. Речь идет преимущественно о сети отелей Marton. В иске утверждается, что Момотов для развития собственного гостиничного бизнеса сотрудничал с верхушкой ОПГ "Покровские". В этом "сотрудничестве" формировались активы – "за счёт коррупционного использования власти, силовых захватов и вынесения неправосудных судебных актов".