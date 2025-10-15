Экс-судья ВС Момотов заплатит три тысячи рублей по иску Генпрокуратуры

15 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com

Общество В России
Фото: Накануне.RU

Экс-судья ВС Момотов заплатит три тысячи рублей по иску Генпрокуратуры

Судья Верховного суда России в отставке Виктор Момотов заплатит лишь три тысячи рублей в счет госпошлины за рассмотрение иска Генпрокуратуры об изъятии имущества. Это следует из решения суда, пишет РИА Новости.

Госпошлину в аналогичном размере (по три тысячи рублей) суд взыскал с его компаньонов — владельца сети отелей Андрея Марченко с сыном. С четвертого ответчика — фирмы, на которую оформлена гостиница "Вологда", — были взысканы 20 тысяч рублей в доход бюджета Москвы.

Накануне Останкинский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к Момотову и его компаньонам Андрею и Ивану Марченко, обратив в доход государства активы в 9 млрд рублей, в том числе 95 объектов недвижимости. Речь идет преимущественно о сети отелей Marton. В иске утверждается, что Момотов для развития собственного гостиничного бизнеса сотрудничал с верхушкой ОПГ "Покровские". В этом "сотрудничестве" формировались активы – "за счёт коррупционного использования власти, силовых захватов и вынесения неправосудных судебных актов".

Теги: момотов, генпрокуратура, судья вс рф


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.10.2025 00:21 Мск Суд изъял у судьи Верховного суда в отставке Момотова около 100 объектов недвижимости
Ранее 14.10.2025 15:59 Мск Судья в отставке Момотов отверг связи с криминальным авторитетом Карасем
Ранее 14.10.2025 11:45 Мск ГП: В отелях с интим-услугами, которые прикрывал судья Момотов, "работали" несовершеннолетние
Ранее 10.10.2025 10:28 Мск Экс-председателя Совета судей России Момотова госпитализировали
Ранее 09.10.2025 12:25 Мск Бывший судья ВС РФ Момотов подал в отставку с поста председателя Совета судей
Ранее 08.10.2025 14:10 Мск ГП: Бывший судья ВС РФ Момотов прикрывал отели с интим-услугами
Ранее 08.10.2025 11:15 Мск Бывший судья ВС РФ Момотов потребовал закрыть процесс об изъятии его имущества
Ранее 30.09.2025 08:23 Мск Арестовано все имущество судьи Верховного суда в отставке Момотова
Ранее 23.09.2025 15:47 Мск Глава Совета судей России собирается "ответить" на иск Генпрокуратуры
Ранее 23.09.2025 13:20 Мск Генпрокуратура потребовала изъять у судьи-миллиардера почти сотню объектов недвижимости

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети