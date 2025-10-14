ГП: В отелях с интим-услугами, которые прикрывал судья Момотов, "работали" несовершеннолетние

Представитель Генпрокуратуры во время рассмотрения антикоррупционного иска к бывшему судье Верховного суда РФ Виктору Момотову сообщил, что проституцией в сети отелей "Мартон" занимались несовершеннолетние.

"Прошу приобщить постановления о возбуждении уголовных дел, а также приговоры по организации проституции в сети отелей "Мартон" в Нижнем Новгороде, Волгограде и Калининграде. Среди причастных к занятиям проституцией также были выявлены и несовершеннолетние", - приводит ТАСС заявление прокурора.

Ранее в Генпрокуратуре России сочли, что председатель Совета судей Виктор Момотов использовал свой статус для прикрытия деятельности сети отелей Marton. По данным надзорного ведомства, в отелях предоставляли комнаты на час и оказывали интимные услуги. Сеть, как утверждает прокуратура, создана с участием Момотова и использовалась для организации проституции.