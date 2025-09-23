Генпрокуратура потребовала изъять у судьи-миллиардера почти сотню объектов недвижимости

Генпрокуратура России подала в суд иск против председателя Совета судей РФ Виктора Момотова. Надзорное ведомство требует изъять у Момотова в пользу государства почти сотню объектов недвижимости, зарегистрированных на третьих лиц, передает РБК со ссылкой на осведомленные источники. Сообщается, что иск подан в Останкинский суд Москвы от имени заместителя генпрокурора.

В иске утверждается, что Момотов для развития собственного гостиничного бизнеса сотрудничал с верхушкой ОПГ "Покровские". В этом "сотрудничестве" формировались активы – "за счет коррупционного использования власти, силовых захватов и вынесения неправосудных судебных актов".

В Генпрокуратуре считают, что Момотов таком образом получил в 2010 году участок земли более 1 тыс. кв. метров и два нежилых помещения в Ростове-на-Дону, где затем был возведен отель. В итоге, по версии ГП, у Момотова и его окружения "завелся" целый гостиничный бизнес в различных российских регионах, в том числе и в столице. Речь идет об активах на 9 млрд руб. (земельные участки, гостиницы, сауны, кальянные) и уходе от налогов на сумму в 500 млн руб.

Совет судей – орган, работающий в периоды между созывом Всероссийских съездов судей. Момотов также является членом президиума Верховного суда РФ, секретарем пленума ВС РФ. Доктор юридических наук, профессор, имеет высший квалификационный класс судьи.

Примечательно, что буквально сегодня Комитет по конституционному законодательству Совета Федерации одобрил кандидатуру генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда – с большой вероятностью уже завтра Краснов станет руководителем Момотова.