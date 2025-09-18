18 Сентября 2025
Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Глава ЗакСО поручила собрать внеочередные заседания из-за решения Паслера

Глава Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поручила профильным комитетам собрать внеочередные заседания. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗакСО, это связано с решением нового губернатора Дениса Паслера о внесении трех кандидатур на ключевые посты в правительстве региона.

На пост первого заместителя губернатора представлен Алексей Шмыков, на пост заместителя губернатора – министра по управлению государственным имуществом Алексей Кузнецов, на пост министра социальной политики – Андрей Злоказов. Кандидатуры всех троих будут рассмотрены профильными комитетами.

"Далее вопрос о даче согласия на назначение вышеуказанных кандидатов будет рассмотрен на 47-м заседании Законодательного собрания. Заседание назначено на 25 сентября, и для оперативного принятия решений я поручила собрать внеочередные заседания профильных комитетов", - пояснила Бабушкина.

Она также напомнила, что с согласия заксобрания назначается и министр финансов Свердловской области. Кандидатура должна пройти согласование на федеральном уровне и будет предложена депутатам на рассмотрение.

Напомним, накануне Паслер подписал указ о членах правительства региона и двое министров оказались уволены. После того, как он стал губернатором, все свердловское правительство ушло в отставку. Новый глава региона должен сформировать его заново, а пока чиновники будут в статусе исполняющих обязанности.

Теги: Паслер, Бабушкина, правительство, ЗакСО, комитеты


