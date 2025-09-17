Паслер уволил двух министров из свердловского правительства
Новый губернатор Свердловской области Денис Паслер, накануне официально вступивший в должность, подписал указ о членах правительства региона. Двое министров оказались уволены.
Напомним, что после того, как Паслер стал губернатором, все свердловское правительство сразу ушло в отставку. Новый глава региона должен сформировать его заново.
Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, согласно подписанному указу, начиная с 17 сентября и до формирования нового правительства исполнять обязанности будут следующие чиновники:
- первый заместитель губернатора – Алексей Шмыков;
- вице-губернатор – Олег Чемезов;
- заместитель губернатора – глава аппарата губернатора и правительства области – Иван Детченя;
- заместитель губернатора – министр инвестиций и развития Свердловской области – Дмитрий Ионин;
- заместитель губернатора – Василий Козлов;
- заместитель губернатора – Азат Салихов;
- заместитель губернатора – Сергей Швиндт;
- заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области – Татьяна Савинова;
- заместитель губернатора – министр по управлению государственным имуществом Свердловской области – Алексей Кузнецов;
- министр образования Свердловской области – Светлана Тренихина;
- министр социальной политики Свердловской области – Андрей Злоказов;
- министр общественной безопасности Свердловской области – Александр Кудрявцев;
- министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области – Анна Кузнецова;
- министр природных ресурсов и экологии Свердловской области – Денис Мамонтов;
- министр промышленности и науки Свердловской области – Сергей Пересторонин;
- министр физической культуры и спорта Свердловской области – Леонид Рапопорт;
- министр энергетики и ЖКХ Свердловской области – Алексей Рубцов;
- министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области – Григорий Сурганов;
- министр финансов Свердловской области – Александр Старков;
- министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области – Александр Толкачев;
- министр культуры Свердловской области – Светлана Учайкина;
- министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области – Вячеслав Ярин;
- директор департамента противодействия коррупции Свердловской области – Андрей Оборок;
- директор департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области – Алексей Россолов.
Вместе с тем, трудовые договоры с Михаилом Пономарьковым и Русланом Садыковым расторгнуты окончательно. Исполнение обязанностей министров возложено на их заместителей: министра цифрового развития и связи Свердловской области – Алексея Сабурова; министра экономики и территориального развития Свердловской области – Татьяну Гладкову.
Напомним, что также сегодня Денис Паслер переназначил представителя региона в Совете Федерации.