Паслер уволил двух министров из свердловского правительства

Новый губернатор Свердловской области Денис Паслер, накануне официально вступивший в должность, подписал указ о членах правительства региона. Двое министров оказались уволены.

Напомним, что после того, как Паслер стал губернатором, все свердловское правительство сразу ушло в отставку. Новый глава региона должен сформировать его заново.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, согласно подписанному указу, начиная с 17 сентября и до формирования нового правительства исполнять обязанности будут следующие чиновники:

первый заместитель губернатора – Алексей Шмыков ;

; вице-губернатор – Олег Чемезов;

заместитель губернатора – глава аппарата губернатора и правительства области – Иван Детченя ;

; заместитель губернатора – министр инвестиций и развития Свердловской области – Дмитрий Ионин ;

; заместитель губернатора – Василий Козлов ;

; заместитель губернатора – Азат Салихов ;

; заместитель губернатора – Сергей Швиндт ;

; заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области – Татьяна Савинова;

заместитель губернатора – министр по управлению государственным имуществом Свердловской области – Алексей Кузнецов ;

; министр образования Свердловской области – Светлана Тренихина ;

; министр социальной политики Свердловской области – Андрей Злоказов ;

; министр общественной безопасности Свердловской области – Александр Кудрявцев ;

; министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области – Анна Кузнецова ;

; министр природных ресурсов и экологии Свердловской области – Денис Мамонтов ;

; министр промышленности и науки Свердловской области – Сергей Пересторонин;

министр физической культуры и спорта Свердловской области – Леонид Рапопорт ;

; министр энергетики и ЖКХ Свердловской области – Алексей Рубцов ;

; министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области – Григорий Сурганов ;

; министр финансов Свердловской области – Александр Старков ;

; министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области – Александр Толкачев ;

; министр культуры Свердловской области – Светлана Учайкина;

министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области – Вячеслав Ярин ;

; директор департамента противодействия коррупции Свердловской области – Андрей Оборок ;

; директор департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области – Алексей Россолов.

Вместе с тем, трудовые договоры с Михаилом Пономарьковым и Русланом Садыковым расторгнуты окончательно. Исполнение обязанностей министров возложено на их заместителей: министра цифрового развития и связи Свердловской области – Алексея Сабурова; министра экономики и территориального развития Свердловской области – Татьяну Гладкову.

Напомним, что также сегодня Денис Паслер переназначил представителя региона в Совете Федерации.