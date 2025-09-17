17 Сентября 2025
Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Паслер уволил двух министров из свердловского правительства

Новый губернатор Свердловской области Денис Паслер, накануне официально вступивший в должность, подписал указ о членах правительства региона. Двое министров оказались уволены.

Напомним, что после того, как Паслер стал губернатором, все свердловское правительство сразу ушло в отставку. Новый глава региона должен сформировать его заново.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, согласно подписанному указу, начиная с 17 сентября и до формирования нового правительства исполнять обязанности будут следующие чиновники:

  • первый заместитель губернатора – Алексей Шмыков;
  • вице-губернатор – Олег Чемезов;

Денис Паслер и Олег Чемезов во время торжественной церемонии вступления Паслера в должность губернатора Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

  • заместитель губернатора – глава аппарата губернатора и правительства области – Иван Детченя;
  • заместитель губернатора – министр инвестиций и развития Свердловской области – Дмитрий Ионин;
  • заместитель губернатора – Василий Козлов;
  • заместитель губернатора – Азат Салихов;
  • заместитель губернатора – Сергей Швиндт;
  • заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области – Татьяна Савинова;

Министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова(2025)|Фото: Накануне.RU

  • заместитель губернатора – министр по управлению государственным имуществом Свердловской области – Алексей Кузнецов;
  • министр образования Свердловской области – Светлана Тренихина;
  • министр социальной политики Свердловской области – Андрей Злоказов;
  • министр общественной безопасности Свердловской области – Александр Кудрявцев;
  • министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области – Анна Кузнецова;
  • министр природных ресурсов и экологии Свердловской области – Денис Мамонтов;
  • министр промышленности и науки Свердловской области – Сергей Пересторонин;

Сергей Пересторонин(2018)|Фото: Накануне.RU

  • министр физической культуры и спорта Свердловской области – Леонид Рапопорт;
  • министр энергетики и ЖКХ Свердловской области – Алексей Рубцов;
  • министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области – Григорий Сурганов;
  • министр финансов Свердловской области – Александр Старков;
  • министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области – Александр Толкачев;
  • министр культуры Свердловской области – Светлана Учайкина;

Светлана Учайкина на заседании Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

  • министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области – Вячеслав Ярин;
  • директор департамента противодействия коррупции Свердловской области – Андрей Оборок;
  • директор департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области – Алексей Россолов.

Вместе с тем, трудовые договоры с Михаилом Пономарьковым и Русланом Садыковым расторгнуты окончательно. Исполнение обязанностей министров возложено на их заместителей: министра цифрового развития и связи Свердловской области – Алексея Сабурова; министра экономики и территориального развития Свердловской области – Татьяну Гладкову.

Напомним, что также сегодня Денис Паслер переназначил представителя региона в Совете Федерации.

Теги: правительство, министры, указ, Паслер, губернатор


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

