Свердловская область хорошо показала себя на выборах, - вице-губернатор

Свердловская область хорошо показала себя на выборах губернатора. Об этом сегодня журналистам рассказал вице-губернатор Олег Чемезов.

Отметим, что среди других регионов, где проходили выборы губернатора, Средний Урал занял одно из последних мест по количеству голосующих. При этом, по словам Олега Чемезова, Свердловская область показала отличные результаты сама по себе.

"Мы не оцениваем хорошо или плохо и не сравниваем себя с другими регионами. Мы сравниваем с самими собой. Мы проанализировали показатели прошлых лет, и Паслер получил уникальную поддержку, у нас высокая явка почти под 40% и более 500 тысяч избирателей, а такого не было с 1999 года, и Свердловская область показала хороший результат", - отметил Чемезов.

Он также поделился мнением, почему КПРФ, которая напрямую противодействует Паслеру, заняла второе место.

"Мы понимаем, чем они близки населению. Мы понимаем, что есть часть избирателей, которые в их повестке живут, и понимали, какая доля придется на эту партию, но угрозы мы в этом не видим. То, что они говорят – это предмет для деятельности власти, мы обращаем внимание на те темы, которые они поднимают", - добавил Чемезов.