Паслер набрал 61,30% на выборах свердловского губернатора

В избирательной комиссии Свердловской области рассказали о предварительных итогах выборов губернатора, которые проходили в регионе с 12 по 14 сентября.

Читайте также: Штаб Паслера усиливает агитацию спамом

Как сообщили Накануне.RU в областном избиркоме, победу одержал врио главы региона Денис Паслер – он набрал 61,30%. На втором месте оказался коммунист Александр Ивачев (15,25%). Далее идут Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") – 12,66%, Александр Каптюг (ЛДПР) – 6,09% и Рант Краев ("Новые люди") – 2,72%.

По данным избиркома, итоговая явка в Свердловской области составила 39,9%.

Напомним, что на прошлых губернаторских выборах, которые проходили на Среднем Урале в 2022 году, явка не добралась даже до 30%.