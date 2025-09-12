Явка на выборах свердловского губернатора едва превышает 16%

В избирательной комиссии Свердловской области привели первые данные по явке уральцев на выборы губернатора, которые проходят в эти дни.

Читайте также: Штаб Паслера усиливает агитацию спамом

Как сообщили Накануне.RU в региональном избиркоме, по сведениям на 15 часов 12 сентября явка составляет 16,09%. В комиссии уточнили, что данные приведены с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Ранее сообщалось, что свердловчане массово используют ДЭГ на выборах губернатора. Так, буквально за первые 4 часа свои голоса с помощью дистанционного электронного голосования отдали уже 50% из зарегистрировавшихся на ДЭГ избирателей.

Голосование проходит с 12 по 14 сентября 2025 года. В выборах свердловского губернатора участвуют пять кандидатов.