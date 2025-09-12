За 4 часа уже 50% свердловчан проголосовали по ДЭГ на выборах губернатора

Жители Свердловской области массово используют дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах губернатора, которые проходят в эти дни в регионе.

Как сообщили Накануне.RU в Центре общественного наблюдения за выборами в Свердловской области, к 12 часам дня 12 сентября свои голоса с помощью дистанционного электронного голосования отдали уже 50% из зарегистрировавшихся на ДЭГ избирателей. С момента открытия избирательных участков прошло 4 часа.

Ранее сообщалось, что на ДЭГ в Свердловской области было принято более 253 тысяч заявлений. Как поясняли в избиркоме, это порядка 7,6% от общего числа избирателей.

Голосование проходит с 12 по 14 сентября 2025 года. В выборах свердловского губернатора участвуют пять кандидатов. Это коммунист Александр Ивачев, Александр Каптюг (ЛДПР), Рант Краев ("Новые люди"), Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и врио главы региона Денис Паслер. Всего для выборов напечатали 3 млн бюллетеней.