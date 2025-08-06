На выборы свердловского губернатора зарегистрировали еще четверых кандидатов

Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала еще четверых кандидатов на сентябрьские выборы губернатора. А двум было отказано.

Как сообщили Накануне.RU в областном избиркоме, регистрацию прошли представитель партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Андрей Кузнецов, Александр Ивачев из КПРФ, Рант Краев из партии "Новые люди" и Александр Каптюг от ЛДПР.

Каждому из них выдано удостоверение о регистрации кандидатом в губернаторы Свердловской области установленного образца. Также решено включить сведения о них в текст избирательного бюллетеня.

Вместе с тем, избирком отказал Ивану Волкову и Динамудину Садихову в регистрации кандидатами. Как пояснили в комиссии, Волков не предоставил полный пакет документов для регистрации, а также не создал свой избирательный фонд. А Садихов не предоставил достаточное количество подписей депутатов и глав муниципалитетов. Вместо необходимых 120 подписей он принес только одну.

Напомним, что первым официально зарегистрированным кандидатом на досрочных выборах губернатора стал врио главы региона Денис Паслер.

Сегодня стало известно, что аналитики предрекают высокий протестный потенциал Среднего Урала на предстоящих выборах.