Обвинение просит шесть лет лишения свободы для экс-директора парка "Патриот"

Обвинение просит лишить на шесть лет свободы бывшего директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

В середине июля шесть лет колонии общего режима и штраф в 500 тыс. руб. по этому же делу получил другой фигурант – бывший заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров.

Следствие считает, что в 2022-24 гг. бывший заместитель министра обороны России Павел Попов, Шестеров и директор ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха армии России "Патриот"" Вячеслав Ахмедов через махинации в документах похитили более 25 млн руб.

Расследование в отношении Попова продолжается. Ему добавили обвинения в служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия: деньги, выделенные на благоустройство парка "Патриот", якобы были потрачены на строительство двухэтажного жилого дома, гостевого дома и гаража на даче сына Попова.