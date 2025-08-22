Экс-замминистра обороны Попов не признает вину

Бывший заместитель министра обороны РФ Павел Попов, обвиняемый в получении взяток и ряде других преступлений, вину не признает. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Денис Сагач.

Ранее Следственный комитет РФ завершил следственные действия по делу Попова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, пп. "в", "е" ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий).

Напомним, Попов был задержан 29 августа 2023 года. Следствие считает, что в 2021–2024 годах экс-замминистра обороны организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот".