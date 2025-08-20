СК завершил следствие по делу бывшего замминистра обороны Попова

Следственный комитет РФ завершил следственные действия по делу бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова.

"Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, пп. "в", "е" ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении СК.

По данным следствия, в 2022-2024 годах Попов, заместитель начальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов совершили многомиллионное хищение бюджетных денег, внеся в документацию ложные сведения о выполненных строительных работах в парке "Патриот".

Кроме того, установлено, что в 2014-2024 годах Попов получил от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятку более чем в 45 миллионов рублей за общее покровительство при проведении строительных работ.

Также, согласно материалам следствия, в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников парка "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 миллионов рублей.

Ахмедова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге и приговорили к пяти годам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей. В середине июля шесть лет колонии общего режима и штраф в 500 тыс. руб. по этому же делу получил другой фигурант Владимир Шестеров.

Ранее сообщалось, что следователи посетили Попова в НИИ им. Склифосовского, где он проходит лечение. Коммерсант напоминает, что арестованный в конце августа 2024 года генерал в первый раз был госпитализирован в начале мая и с тех пор практически не выходит из больниц, проходя в настоящее время лечение в связи серьезными проблемами с позвоночником. Теперь он готовится к очередной операции.