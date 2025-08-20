20 Августа 2025
Общество В России
Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

СК завершил следствие по делу бывшего замминистра обороны Попова

Следственный комитет РФ завершил следственные действия по делу бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова.

"Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, пп. "в", "е" ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении СК.

По данным следствия, в 2022-2024 годах Попов, заместитель начальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов совершили многомиллионное хищение бюджетных денег, внеся в документацию ложные сведения о выполненных строительных работах в парке "Патриот".

Кроме того, установлено, что в 2014-2024 годах Попов получил от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятку более чем в 45 миллионов рублей за общее покровительство при проведении строительных работ.

Также, согласно материалам следствия, в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников парка "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 миллионов рублей.

Ахмедова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге и приговорили к пяти годам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей. В середине июля шесть лет колонии общего режима и штраф в 500 тыс. руб. по этому же делу получил другой фигурант Владимир Шестеров.

Ранее сообщалось, что следователи посетили Попова в НИИ им. Склифосовского, где он проходит лечение. Коммерсант напоминает, что арестованный в конце августа 2024 года генерал в первый раз был госпитализирован в начале мая и с тех пор практически не выходит из больниц, проходя в настоящее время лечение в связи серьезными проблемами с позвоночником. Теперь он готовится к очередной операции.

Теги: павел попов, ск


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

