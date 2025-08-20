Для выборов свердловского губернатора напечатают 3 млн бюллетеней

В Свердловской области начинается печать избирательных бюллетеней для голосования на досрочных выборах губернатора, которые пройдут в сентябре.

Как сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии региона, печатать бюллетени начнут 22 августа в типографии "Формат" в Екатеринбурге. Тираж подпишет в печать председатель избиркома Свердловской области Елена Клименко. Также определено общее количество бюллетеней – 3 млн штук.

Напомним, ранее свердловский избирком утвердил бюллетень для предстоящих выборов губернатора. Врио главы региона Денис Паслер оказался на последнем месте в списке.