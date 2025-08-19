Суд признал законным отказ в регистрации кандидату в свердловские губернаторы

Свердловский областной суд рассмотрел дело об отказе в регистрации кандидату в губернаторы. Решение избиркома признано законным.

Напомним, что иск подал Динамудин Садихов, выдвинутый партией "Гражданская инициатива". Он посчитал, что ему отказали в регистрации незаконно. Причиной отказа стало то, что кандидат не представил необходимого количества подписей депутатов и глав муниципальных образований в свою поддержку. Садихов принес в избирком только одну подпись – вместо необходимых 120.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, Динамудин Садихов просил признать решение об отказе в регистрации в качестве кандидата незаконным и обязать избирательную комиссию все же зарегистрировать его в этом статусе. Рассмотрев материалы дела и выслушав мнения сторон, областной суд отказал в удовлетворении требований.

Как добавили в инстанции, решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение 5 дней.