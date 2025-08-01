Паслеру будет доложено о нынешней ситуации с водоснабжением Первоуральска

Врио губернатора Свердловской области Денису Паслеру будет доложено о нынешней ситуации с водоснабжением Первоуральска. Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале.

"На следующей неделе планирую заслушать доклад главы Первоуральска о проведенной модернизации системы водоснабжения в муниципальном округе", - отметил глава региона.

Жители города регулярно жалуются на коричневый цвет и запах воды, а также ее отсутствие. В народе даже прозвали эту ситуацию "водным кабецом" (по фамилии мэра Игоря Кабеца).

Ранее сообщалось, что после майского визита Паслера в Первоуральск муниципальные власти начали экстренно решать многолетнюю проблему качества водоснабжения, но сделать это решили оригинальным способом. Вместо реконструкции и замены сетей, городской бюджет решил предоставить местным управляющим компаниям субсидии на установку фильтров тонкой очистки.

Стоит отметить, что глава другого свердловского города – Североуральска – Светлана Миронова была отправлена в отставку после перебоев с холодной водой, на которые неделями жаловались жители.