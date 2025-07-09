СМИ: Силовики пришли к директору МХАТ им. Горького Владимиру Кехману

Силовики пришли к директору МХАТа и худруку Михайловского театра Владимиру Кехману. О процессуальном статусе топ-менеджера не сообщается. По данным "Фонтанки", правоохранительные органы нанесли визит Кехману в Подмосковье.

Издание сообщает, что силовики расследуют дело о растрате в особо крупном размере. В деле фигурируют контракты по реконструкции старой сцены МХАТа. Работы шли много лет, открыть площадку планировалось в октябре 2025 года.

Кехман стал директором МХАТа в 2021 году после череды скандалов (недовольство Татьяны Дорониной, постановка "Чудесный грузин" с Бузовой). Его взгляды кардинально расходились с позицией худрука Эдуарда Боякова, и в итоге последний почти сразу после назначения Кехмана подал в отставку. Из-за этого от работы с МХАТ отказался попечительский совет. При этом новый гендиректор заявил, что театр при предыдущем руководстве оказался на грани банкротства.

Все это время также Кехман возглавлял Михайловский театр в Санкт-Петербурге. При этом уже в бытность его руководителем театра в отношении Кехмана велось уголовное дело. Оно касалось работы Кехмана генеральным директором группы компаний JFC. Дело об отмывании и мошенничестве в особо крупном размере закрыли в 2017 году. Одновременно было открыто новое дело - по факту незаконного получения кредитов, однако спустя неделю было прекращено и оно.

Претензии к Кехману относились к тому времени, когда он был генеральным директором группы компаний JFC. Входившие в нее фирмы получили восемь кредитов на общую сумму 20,2 млрд рублей в Сбербанке, "Уралсибе", Промсвязьбанке, Банке Москвы и других кредитных организациях. Это произошло еще в 2011 году, поэтому у следствия были основания прекратить дело за истечением срока давности. При этом отменены подписки о невыезде, под которыми все это время находились обвиняемые.

Закончив с бизнесом, Кехман сначала возглавил Михайловский театр в Санкт-Петербурге, а затем одновременно стал и гендиректором Новосибирского театра опера и балета. Впрочем, из первого театра ему пришлось уйти, оставшись лишь худруком, так как его признали банкротом, что подразумевало запрет на замещение руководящих должностей.