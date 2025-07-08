В России скоро начнут судить двух фигурантов дела о краже бюджетных денег парка "Патриот"

Ушли в суд дела о хищении бюджетных денег парка "Патриот". Судить будут заместителя начальника главного управления инновационного развития Владимира Шестерова и директора ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха армии России "Патриот"" Вячеслава Ахмедова.

Шестеров и Ахмедов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По версии следствия, в 2022-24 гг. бывший заместитель Министра обороны России Павел Попов, Шестеров и Ахмедов через махинации в документах похитили более 25 млн руб.

Во время расследования арестовано имущество Попова, Шестерова и Ахмедова на общую сумму более 100 млн руб. Шестеров и Ахмедов признали вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, их дела ушли в суд. Расследование против Попова продолжается, сообщает СКР.