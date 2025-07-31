Паслер зарегистрирован кандидатом на выборах свердловского губернатора

Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала первого официального кандидата на досрочных выборах губернатора, которые пройдут в сентябре. Им стал врио главы региона Денис Паслер.

Как сообщили Накануне.RU в областном избиркоме, Паслер был зарегистрирован сегодня, 31 июля. Ему выдано удостоверение о регистрации кандидатом на пост губернатора Свердловской области установленного образца. Также решено включить сведения о Паслере в текст избирательного бюллетеня.

Напомним, срок приема документов для регистрации на выборах свердловского губернатора закончился в эту среду, 30 июля. Кроме Дениса Паслера документы сдали еще несколько кандидатов.