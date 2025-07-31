СМИ: Новое дело возбудили в отношении директора МХАТ Кехмана

Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело в отношении генерального директора МХАТ Владимира Кехмана, пишет "Фонтанка". По информации издания, речь идет о получении взятки в особо крупном размере.

Зеркальное дело возбуждено на гендиректора компании-подрядчика театра "РСК-Ренессанс" Марата Каргинова - его обвиняют в даче взятки.

По данным "Фонтанки", в основе новых дел лежит эпизод 2022 года, когда по договоренности с Кехманом Каргинов оплатил 27 млн рублей за "Мерседес" V-класса в автосалоне Автодом Пулково, оформив автомашину на одну из своих фирм. По версии СК, "Мерседесом" все это время пользовался именно Кехман.

Ранее Кехману предъявили обвинение в растрате. 9 июля СМИ сообщили, что правоохранительные органы нанесли визит Кехману в Подмосковье. По данным "Фонтанки", силовики расследуют дело о растрате в особо крупном размере. В деле фигурируют контракты по реконструкции старой сцены МХАТа. Работы шли много лет, открыть площадку планировалось в октябре 2025 года. Также СМИ ранее сообщали, что речь идет о кредитном долге в 17,8 млрд рублей.

Напомним, Кехман получил пост директора МХАТ в 2021 году после череды скандалов (недовольство Татьяны Дорониной, постановка "Чудесный грузин" с Бузовой). Его взгляды кардинально расходились с позицией худрука Эдуарда Боякова, и в итоге последний почти сразу после назначения Кехмана подал в отставку. Из-за этого от работы с МХАТ отказался попечительский совет. При этом новый гендиректор заявил, что театр при предыдущем руководстве оказался на грани банкротства.