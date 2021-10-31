МХАТ перенес на неопределенный срок спектакль с Бузовой в связи с плохими продажами билетов

МХАТ имени Горького отменил 2 ноября спектакль "Чудесный грузин", в котором с участием Ольги Бузовой. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе театра.

Решение было принято гендиректором МХАТа Владимиром Кехманом в связи с "плохими продажами билетов в период карантинных ограничений".

"МХАТ не снимает спектакль из репертуара, а переносит на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее спектакли с Бузовой снимали в период выборов.