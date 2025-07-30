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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Кандидат в свердловские губернаторы принес в избирком всего одну подпись в свою поддержку

Очередной кандидат подал документы для регистрации на досрочных выборах губернатора Свердловской области. Он смог собрать всего одну подпись депутатов и глав в свою поддержку.

Как сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии региона, сегодня, 30 июля, документы представил Динамудин Садихов, выдвинутый Свердловским региональным отделением партии "Гражданская инициатива". Как отметили в избиркоме, он сдал листы поддержки с подписями депутатов и глав муниципальных образований, в которых была всего одна подпись.

Другие кандидаты приносили по 126 подписей. Теперь у избирательной комиссии есть 10 дней на проверку поданным Садиховым документов. Решения о регистрации кандидатов будут приниматься на заседаниях избиркома.

Срок приема документов для регистрации на выборах свердловского губернатора заканчивается сегодня, 30 июля. Сами выборы пройдут в сентябре. Ранее документы подали пять кандидатов, в том числе врио главы региона Денис Паслер.

Теги: подписи, кандидат, губернатор, избирком


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