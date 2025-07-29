Свидетель: Глава парка "Патриот" "реально выполнял приказы" замминистра обороны Попова

В суде по делу о хищениях денег парка "Патриот" прозвучали интересные подробности о вероятной схеме "вывода" денег. Высказался свидетель защиты, заместитель директора парка "Патриот" по музейной работе Александр Довбня.

Он заявил, что бывший директор учреждения Вячеслав Ахмедов способствовал хищениям под давлением бывшего замминистра обороны России Павла Попова. По словам Довбни, Ахмедов, которому вменяют особо крупное мошенничество и служебный подлог, "реально выполнял приказы" и не имел личной заинтересованности в совершении инкриминируемых ему преступлений, пишет РБК.

Напомним, Попов был задержан 29 августа 2023 г. Ему вменяют мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. Следствие считает, что в 2021–2024 годах экс-замминистра обороны организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот".

СК считает, что Попов вместе с заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым и директором парка "Патриот" Вячеславом Ахмедовым организовал схему, по которой подрядчики парка бесплатно выполняли строительные работы на его загородном участке в Красногорском районе Подмосковья. После завершения строительства обслуживание дома и территории (площадью около 3 га) также финансировалось за счет парка. Общий ущерб оценивается более чем в 60 млн руб., из которых 30 млн вменяются лично Попову. Шестеров заключил досудебное соглашение и был приговорен к шести годам колонии, дело Ахмедова пока рассматривается судом. Сам Попов свою вину отрицает.