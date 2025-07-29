Глава свердловских коммунистов сдал документы для регистрации на выборах губернатора

Уже третий кандидат представил документы для регистрации на досрочных выборах губернатора Свердловской области, которые пройдут осенью.

Как сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии региона, сегодня, 29 июля, документы сдал Александр Ивачев, выдвинутый областным отделением КПРФ. Глава свердловских коммунистов сдал листы поддержки с подписями депутатов и глав муниципальных образований – 126 подписей.

Кроме этого, Ивачев назвал кандидатов для наделения полномочиями сенатора РФ в случае своего избрания. Это Евгений Букреев, Олег Гордеев и Римма Скоморохова.

Напомним, что срок приема документов для регистрации на выборах свердловского губернатора продлится до 30 июля 2025 года. Ранее документы сдали врио главы региона Денис Паслер и представитель партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Андрей Кузнецов.