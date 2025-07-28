Еще один кандидат сдал документы для регистрации на выборах свердловского губернатора

Еще один кандидат представил документы для регистрации на досрочных выборах губернатора Свердловской области, которые пройдут этой осенью.

Как сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии региона, сегодня, 28 июля, документы сдал Андрей Кузнецов, выдвинутый областным отделением партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду". Он подал листы поддержки с подписями депутатов и глав муниципальных образований – всего 126 подписей.

Также Кузнецов назвал кандидатов для наделения полномочиями сенатора РФ в случае своего избрания. Это Екатерина Есина, Алексей Коровкин и Максим Чирышев.

Срок приема документов для регистрации на выборах свердловского губернатора продлится до 30 июля 2025 года. Ранее документы сдал врио главы региона Денис Паслер.