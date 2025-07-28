Опекуншу-убийцу маленького Далера из Екатеринбурга отправили в колонию на 24 года

Свердловский областной суд вынес приговор Веронике Наумовой. Она признана виновной в убийстве опекаемого ею маленького Далера из Екатеринбурга и других преступлениях. Ближайшие годы Наумова проведет в колонии.

Сегодня, спустя почти год после начала процесса, суд вынес свой приговор. Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, судья зачитывал приговор больше 10 минут. Наумовой по совокупности всех преступлений назначено 24 года колонии общего режима. При этом по некоторым эпизодам ее освободили от наказания в связи с истечением срока давности.

Племянник Наумовой Даниил Егольников получил 5 лет колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда, так как не находился под арестом. С него взыскано более 244 тысяч рублей процессуальных издержек. С Наумовой взыскан 1 млн рублей компенсации морального вреда в пользу родственников убитого мальчика.

Наумова и Егольников, выслушав приговор, не проронили ни слова, ответив лишь, что приговор им понятен.

Прокурор Евгений Коваленко отметил, что после изучения приговора будет принято решение о возможности его обжалования. Но в целом он сказал, что суд вынес решение в соответствии с позицией гособвинения. Он уточнил, что в ходе следствия Наумова вину признала частично, а Егольников - полностью.

Следователь по особо важным делам свердловского управления СК Сергей Кибардин рассказал, что при каждом допросе Наумова придумывала разные версии и указывала на причастность других людей. Следствие проверило эти утверждения, они не подтвердились. В результате под тяжестью собранных доказательств Наумова частично созналась.

История прогремела на всю страну в июне 2023 года, когда стало известно о том, что мальчик потерялся. Его искали в нескольких районах города 1,5 тыс. волонтеров, пока тело не нашли в сумке в гаражах. К тому моменту мальчик был мертв уже более, чем полгода. При этом о пропаже ребенка заявила сама Наумова. Как выяснилось в дальнейшем, все это время она продолжала получать пособия за его опекунство, а заявить о пропаже решилась в преддверии очередной проверки органов опеки, чтобы отвести от себя подозрения.

Летом прошлого года стартовал процесс по уголовному делу об истязании и убийстве Далера. По данным следствия, мальчика лишали свободы, били, связывали и надолго помещали в ванну с ледяной водой. Установлено, что Далер был избит и затем утоплен в ванне. После тело ребенка положили в сумку и отнесли в арендованный гараж, где оно хранилось семь месяцев до момента обнаружения. В СУ СКР заявили, что Вероника Наумова издевалась над приемным малолетним по мотивам национальной ненависти.

На скамье подсудимых оказались опекунша убитого мальчика Вероника Наумова и ее племянник Даниил Егольников. Наумовой вменяли 62 различных преступления. Егольников обвинялся в истязании и незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, не связанном с похищением. Сама опекунша заявляла, что своей вины не признает и ей "не за что извиняться".

Гособвинителем по делу выступал лично прокурор Свердловской области Борис Крылов. Он просил назначить Наумовой 25 лет колонии общего режима, с последующим ограничением свободы на 2 года и штрафом в 100 тысяч рублей. Также прокурор просил суд назначить Егольникову, которого Наумова вовлекла в совершение преступлений, 6 лет колонии общего режима.

Ранее в Следственном комитете отмечали, что дело опекунши Вероники Наумовой оказалось одним из самых непростых в работе СК.