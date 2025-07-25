Паслер сдал документы для регистрации на выборах свердловского губернатора

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер представил документы для регистрации на досрочных выборах главы региона.

Как сообщили Накануне.RU в областной избирательной комиссии, Паслер подал документы в пятницу, 25 июля. В числе необходимых он принес листы поддержки с подписями депутатов и глав муниципальных образований – всего 126 подписей.

Также врио губернатора предоставил сведения о кандидатах для наделения полномочиями сенатора РФ в случае своей победы на выборах. Это спикер Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и действующий представитель свердловского губернатора в Совете Федерации Виктор Шептий.

Теперь у избирательной комиссии есть 10 дней на проверку полученных документов. Решения по регистрации кандидатов будут приниматься на заседаниях избиркома. Прием документов продлится до 30 июля, а сами выборы губернатора пройдут в сентябре.