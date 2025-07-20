21 Июля 2025
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Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Следственный комитет возбудил два дела о взятках против экс-замминистра обороны Попова

Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела в отношении бывшего заместителя министра обороны Павла Попова по подозрению в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС.

Первый эпизод связан с тем, что одна из подрядных организаций, выполнявшая ремонт в здании Минобороны, бесплатно предоставила Попову квартиру в центре Москвы для проживания с 2014 по 2024 год. Второе дело касается передачи ему автомобиля Lexus LX 570 для личного пользования. По версии следствия, общая стоимость этих услуг превысила 34 млн рублей.

На данный момент обвинение Попову не предъявлено из-за его состояния здоровья — он продолжает находиться в больнице. Сообщалось, что Попов находится в тяжелом состоянии. В мае он был экстренно госпитализирован из СИЗО "Лефортово" в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского из-за обострения хронического заболевания. Его адвокат Денис Сагач подтвердил возбуждение новых дел, но отказался от дальнейших комментариев.

Напомним, Попов был задержан 29 августа 2023 года по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считает, что в 2021–2024 годах экс-замминистра обороны организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот". СК считает, что Попов вместе с заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым и директором парка "Патриот" Вячеславом Ахмедовым организовал схему, по которой подрядчики парка бесплатно выполняли строительные работы на его загородном участке в Красногорском районе Подмосковья. После завершения строительства обслуживание дома и территории (площадью около 3 гектаров) также финансировалось за счет парка. Общий ущерб оценивается более чем в 60 млн рублей, из которых 30 млн вменяются лично Попову.

Шестеров заключил досудебное соглашение и был приговорен к шести годам колонии, дело Ахмедова пока рассматривается судом. Сам Попов свою вину отрицает.

Ранее суд продлил ему арест до конца лета 2024 года.

 

Теги: Павел Попов, взятки, уголовное дело, парк Патриот


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