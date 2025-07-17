Генерал Шестеров осуждён на шесть лет по делу о хищении денег парка "Патриот"

Одинцовский гарнизонный суд вынес приговор бывшему замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиру Шестерову. Речь идёт о наказании по делу о махинациях при строительстве парка "Патриот".

Офицер получил шесть лет колонии общего режима и штраф в 500 тыс. руб., пишет ТАСС.

Следствие полагало, что в 2022-24 гг. бывший заместитель министра обороны России Павел Попов, Шестеров и директор ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха армии России "Патриот"" Вячеслав Ахмедов через махинации в документах похитили более 25 млн руб.

Расследование против Попова продолжается. Ему добавили обвинения в служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия: деньги, выделенные на благоустройство парка "Патриот", якобы были потрачены на строительство двухэтажного жилого дома, гостевого дома и гаража на даче сына Попова.