СМИ: Директор МХАТа перешел в статус обвиняемого

Директору МХАТа и художественному руководителю Михайловского театра Владимиру Кехману предъявили обвинение в растрате.

"Ему предъявлено обвинение в растрате", - сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник, добавляя, что с Кехманом сейчас проводят следственные действия.

9 июля СМИ сообщили, что правоохранительные органы нанесли визит Кехману в Подмосковье. По данным "Фонтанки", силовики расследуют дело о растрате в особо крупном размере. В деле фигурируют контракты по реконструкции старой сцены МХАТа. Работы шли много лет, открыть площадку планировалось в октябре 2025 года. В СМИ также ранее сообщали, что речь идет о кредитном долге в 17,8 млрд рублей.

В банке исполнительных производств в отношении Кехмана открыто восемь исполнительных производств. Шесть из них касаются задолженности по кредитным платежам, за исключением ипотеки, два - задолженность по исполнительному делу.

Напомним, Кехман получил пост директора МХАТ в 2021 г. после череды скандалов (недовольство Татьяны Дорониной, постановка "Чудесный грузин" с Бузовой). Его взгляды кардинально расходились с позицией худрука Эдуарда Боякова, и в итоге последний почти сразу после назначения Кехмана подал в отставку. Из-за этого от работы с МХАТ отказался попечительский совет. При этом новый гендиректор заявил, что театр при предыдущем руководстве оказался на грани банкротства.