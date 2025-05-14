Племянник Наумовой признался в истязании 6-летнего Далера

Даниил Егольников дал признательные показания, сознавшись в истязании 6-летнего Даелра, опекуном которого являлась его тетя Вероника Наумова. Об этом он заявил во время заседания в Свердловском областном суде.

Как сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на источник, знакомый с обстоятельствами уголовного дела, Егольников признал свою вину. Вынесение приговора ему и Наумовой ожидается в начале июня.

Напомним, летом прошлого года стартовал процесс по уголовному делу об истязании и убийстве Далера. По данным следствия, мальчика лишали свободы, били, связывали и надолго помещали в ванну с ледяной водой. Установлено, что Далер был избит и затем утоплен в ванне. После тело ребенка положили в сумку и перенесли в арендованный гараж, где оно хранилось на протяжении семи месяцев до момента обнаружения.

На скамье подсудимых оказались опекунша убитого мальчика Вероника Наумова и ее племянник Даниил Егольников. Наумовой вменяют 62 различных преступления. Егольников обвиняется в истязании и незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, не связанном с похищением.

Сама опекунша заявляла, что своей вины она не признает и ей "не за что извиняться". Супруга Наумовой, участника СВО, уже приговорили к 5 годам лишения свободы. Выяснилось, что он также принимал участие в истязаниях ребенка.