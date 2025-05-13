Экс-замглавы Свердловской области Креков стал вице-мэром Тюмени

Бывший заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков стал вице-мэром Тюмени. Он будет курировать социальный блок.

О назначении нового заместителя сообщил в своём telegram-канале мэр Тюмени Максим Афанасьев. Он счёл Кревова "опытным профессионалом с солидным стажем и профильным образованием".

"Его глубокие знания социальной сферы, высокий уровень инициативы и развитые коммуникативные способности позволят уверенно и эффективно реализовывать намеченные цели. Уверен, что Павел Владимирович блестяще справится с порученными задачами благодаря своей энергии, высокому уровню профессиональной компетенции и чувству ответственности", - написал Афанасьев.

Среди задач, которые надо решить Крекову, – формирование городского бюджета на 2026 г., обеспечение притока новых кадров в образование, включая привлечение молодых учителей и тесное взаимодействие с вузами для подготовки квалифицированных специалистов.

Ранее Креков намекнул, что после отставки будет работать в другом регионе.

"Я завершаю свою работу в Свердловской области. Пишу об этом с большим сожалением и благодарю судьбу за те 13 лет, которые я отдал этому региону. Я работал честно, служил во благо области, было многое пережито, и многое удалось сделать", - написал бывший вице-губернатор на своей странице "ВКонтакте".