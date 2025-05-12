В Ревде на месте снесенного памятника Ленину появится лишь небольшой фонтан

В администрации уральского города Ревда признались, что никакого масштабного благоустройства площади Победы, откуда убрали памятник Ленину, не будет. Об этом заявил глава Свердловского обкома КПРФ, депутат Законодательного собрания региона Александр Ивачев.

Напомним, что в августе прошлого года монумент снесли под предлогом его реставрации и благоустройства площади с установкой фонтана, деньги на который выделили некие меценаты. Горожане предположили, что памятник обратно не вернут, в результате так и получилось. Администрация Ревды отказала КПРФ в сохранении Ленина на прежнем месте даже после предложения партии оплатить все изменения в проекте благоустройства площади Победы.

Как сообщил сегодня Александр Ивачев на своей странице в соцсети, свои действия чиновники объяснили сделкой с неизвестными коммерсантами, которые предложили главе города Татьяне Клепиковой 130 млн рублей на благоустройство площади.

"Спустя десять месяцев работы на площади Победы так и не начались, а из официального ответа администрации стало известно, что благотворители готовы дать лишь 50 миллионов. И все они пойдут на небольшой фонтан", - заявил глава свердловских коммунистов.

Как сообщало Накануне.RU, в апреле жители Ревды возложили цветы на месте снесенного памятника Ленину.