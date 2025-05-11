Бывший замгубернатора Свердловской области Креков уходит работать в другой регион

Бывший заместитель губернатора Свердловской области по социальным вопросам Павел Креков намекнул, что будет работать в другом регионе.

"Я завершаю свою работу в Свердловской области. Пишу об этом с большим сожалением и благодарю судьбу за те 13 лет, которые я отдал этому региону. Я работал честно, служил во благо области, было многое пережито, и многое удалось сделать", - написал бывший вице-губернатор на своей странице "ВКонтакте".

Ранее Креков опубликовал пост с текстом "Здравствуй, Тюмень!".

Креков покинул свой пост по собственному желанию, это произошло после отставки губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.