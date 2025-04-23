Жители Ревды возложили цветы на месте снесенного памятника Ленину

Жители уральского города Ревда возложили цветы на месте, где ранее находился памятник Владимиру Ленину. Сейчас там осталась лишь груда кирпичей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского обкома КПРФ, акция была приурочена ко дню рождения Ленина.

"Из-за антисоветчиков, засевших в администрации Ревды, жителям в этом году некуда возложить цветы в честь дня рождения Ленина. Но даже на руинах памятника сегодня тысячи цветов", - заявил глава свердловских коммунистов, депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Ивачев.

Напомним, в августе прошлого года монумент снесли под предлогом его реставрации и благоустройства площади с установкой фонтана, деньги на который выделили некие меценаты. Горожане предположили, что памятник обратно не вернут, в результате так и получилось.

Администрация Ревды отказала КПРФ в сохранении памятника Ленину на прежнем месте даже после предложения партии оплатить все изменения в проекте благоустройства площади Победы.