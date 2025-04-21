Отец убитого Далера требует от опекунши Наумовой 10 миллионов рублей

Биологический отец 5-летнего Далера, в чьем убийстве обвиняют его опекуншу Веронику Наумову, потребовал с последней компенсацию в размере 10 млн рублей. Об этом сообщила адвокат подсудимой Елена Хорова.

Как сообщает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на адвоката, Наумова до сих пор не признает своей вины ни по одному из вменяемых ей эпизодов. Она подтверждает, что ставила мальчика в угол, но это были не издевательства, а элементы воспитания.

Представитель отца убитого Илкин Амиров также подтвердил исковое требование, но отметил, что это личное дело его доверителя. Он добавил, что знает, как высчитывалась сумма компенсации, однако детали раскрывать сейчас не будет.

Напомним, летом прошлого года стартовал процесс по уголовному делу об истязании и убийстве Далера. По данным следствия, мальчика лишали свободы, били, связывали и надолго помещали в ванну с ледяной водой. Установлено, что Далер был избит и затем утоплен в ванне. После тело ребенка положили в сумку и перенесли в арендованный гараж, где оно хранилось на протяжении семи месяцев до момента обнаружения.

На скамье подсудимых оказались опекунша убитого мальчика Вероника Наумова и ее племянник Даниил Егольников. Наумовой вменяют 62 различных преступления. Егольников обвиняется в истязании и незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, не связанном с похищением. Сама опекунша заявляла, что своей вины она не признает и ей "не за что извиняться"

Судебные прения ожидаются в июне этого года. Отметим, что супруга Наумовой, участника СВО, в самом начале осуждавшего действия жены, уже приговорили к 5 годам лишения свободы. Выяснилось, что он также принимал участие в истязаниях ребенка.