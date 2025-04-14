Прокурор запросил 14 лет колонии для обвиняемого в убийстве Талькова

Государственный обвинитель запросил наказание в виде 14 лет колонии строгого режима для Валерия Шляфмана, заочно обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Адвокат просил обвиняемого оправдать.

Шляфман находится в международном розыске, он проживает в Израиле.

В июне 2024 года Следственный комитет России сообщил, что завершил расследование дела. По версии следствия, в октябре 1991 года за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" концертный директор Талькова Валерий Шляфман смертельно ранил Талькова при попытке застрелить охранника певицы Азизы Игоря Малахова, с которым у него произошел конфликт. В 1992 году Шляфмана, который скрылся в Израиле, заочно привлекли за совершение убийства по неосторожности. Однако после возобновления в 2021 году расследования уголовного дела следователи пришли к выводу, что Шляфман совершил преступления умышленно.

Во время расследования убийства Талькова по всей России допрошены более 150 свидетелей. У одного из экспертов изъяты вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие значение для установления его причастности к убийству. В СК заявили, что Шляфман "активно препятствовал расследованию уголовного дела, создавая доказательства, изобличающие Игоря Малахова в убийстве Талькова – давал свидетельские показания по уголовному делу о производстве Малаховым выстрелов в Талькова, склонял других свидетелей к даче аналогичных показаний, спрятал в гримерной Талькова указанный выше револьвер".

В прошлом году сообщалось, что на суде по делу об убийстве Игоря Талькова должны были дать показания певец Михаил Муромов и отец репера Децла Александр Толмацкий, однако они не явились.