Собиравшийся в отставку свердловский вице-губернатор остается на своем посту

Заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора Свердловской области Иван Детченя, о скорой отставке которого сообщалось ранее, все же останется на своем посту.

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На этой неделе стало известно, что в отставку ушел вице-губернатор Павел Креков – он написал заявление об увольнении по собственному желанию, которое было принято. Сообщалось, что такое же заявление подал Иван Детченя, однако по нему окончательного решения не было.

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в правительстве Свердловской области, Детченя, который 28 марта написал заявление об уходе с должности по собственному, остается на посту вице-губернатора.

"Иван Детченя работает дальше", - заявил собеседник издания.

На минувшей неделе глава Среднего Урала Евгений Куйвашев ушел в отставку. И.о. губернатора назначен Денис Паслер, до этого возглавлявший Оренбургскую область.