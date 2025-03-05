Обвиняемого в убийстве младенца в Екатеринбурге хотят отправить на принудительное лечение

В Свердловском областном суде стартовал процесс по уголовному делу об убийстве 1,5-месячного младенца в Екатеринбурге. Обвиняемого в жестоком преступлении хотят отправить на принудительное лечение.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, на скамье подсудимых оказался Дмитрий Кучин. По версии следствия, в октябре прошлого года, вернувшись домой, мужчина услышал громкий плач своего маленького внука. Как выяснилось в ходе расследования, разозлившись, Кучин схватил младенца и нанес ему несколько ударов, в результате ребенок погиб.

В областном суде отметили, что дело поступило к ним с ходатайством о применении к подсудимому принудительных мер медицинского характера. Оно рассматривается в закрытом режиме. Приговор Дмитрию Кучину будет вынесен позже.

Напомним, что силовики рассказывали подробности задержания уральца. Когда его остановили полицейские, он вел себя странно и пытался разговаривать с воробьями.