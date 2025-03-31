Первый пошел: в свердловском правительстве началась смена команды Куйвашева

В правительстве Свердловской области вместе со сменой главы региона начались кадровые перестановки.

Как пишет "Коммерсант", первым свой пост покинул вице-губернатор Павел Креков. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию, которое было принято.

Также, по данным издания, такое же заявление написал Иван Детченя, назначенный заместителем губернатора – руководителем аппарата губернатора Свердловской области в октябре прошлого года. Однако по нему окончательного решения пока нет.

На минувшей неделе глава региона Евгений Куйвашев ушел в отставку. И.о. губернатора был назначен Денис Паслер, до этого возглавлявший Оренбургскую область. Теперь новый глава Среднего Урала, вероятно, будет постепенно менять команду своего предшественника.

Примечательно, что незадолго от отставки Куйвашев серьезно перераспределил полномочия между своими заместителями. Telegram-канал "Не для протокола", близкий к администрации главы региона, утверждал, что тот "устроил административную революцию". О том, где продолжит карьеру бывший свердловский губернатор, до сих пор ничего неизвестно.

В минувшую пятницу уральский полпред президента России Артем Жога представил врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера и рассказал о его главных задачах. Сам Паслер также поделился своими планами на посту главы региона.