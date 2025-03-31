31 Марта 2025
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Политика Свердловская область Оренбургская область
Фото: Накануне.RU

Первый пошел: в свердловском правительстве началась смена команды Куйвашева

В правительстве Свердловской области вместе со сменой главы региона начались кадровые перестановки.

Как пишет "Коммерсант", первым свой пост покинул вице-губернатор Павел Креков. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию, которое было принято.

Также, по данным издания, такое же заявление написал Иван Детченя, назначенный заместителем губернатора – руководителем аппарата губернатора Свердловской области в октябре прошлого года. Однако по нему окончательного решения пока нет.

На минувшей неделе глава региона Евгений Куйвашев ушел в отставку. И.о. губернатора был назначен Денис Паслер, до этого возглавлявший Оренбургскую область. Теперь новый глава Среднего Урала, вероятно, будет постепенно менять команду своего предшественника.

Денис Паслер(2025)|Фото: Накануне.RU

Примечательно, что незадолго от отставки Куйвашев серьезно перераспределил полномочия между своими заместителями. Telegram-канал "Не для протокола", близкий к администрации главы региона, утверждал, что тот "устроил административную революцию". О том, где продолжит карьеру бывший свердловский губернатор, до сих пор ничего неизвестно.

Евгений Куйвашев(2025)|Фото: Накануне.RU

В минувшую пятницу уральский полпред президента России Артем Жога представил врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера и рассказал о его главных задачах. Сам Паслер также поделился своими планами на посту главы региона.

Теги: Куйвашев, Паслер, команда, губернатор


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