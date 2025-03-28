Новый глава Свердловской области рассказал о своих главных задачах

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в ходе представления свердловскому правительству рассказал, что в качестве приоритетных задач он видит перед собой решение тех же проблем, которые стояли до этого.

К ним относятся: развитие промышленных предприятий, улучшение качества жизни жителей Свердловской области, улучшение дорожной инфраструктуры, улучшение социальных гарантий, адаптация и социализация возвращающихся домой участников СВО.

В качестве ещё одной важной задачи, стоящей перед региональными властями, Паслер назвал воспитание молодёжи.

"Я неоднократно повторял: если хочешь победить в войне – воспитай детей врага. Нам нужно самим воспитывать наших детей, это тоже одна из приоритетных задач в плане развития и воспитания молодёжи, не только в высших учебных заведениях, но и в школах, и в детдомах, и, соответственно, в садиках", – сказал Жога.

Врио губернатора также сообщил, что пока не планирует отставки.

"Я сначала познакомлюсь со всеми, а потом уже будем это обсуждать — если это нужно", — сказал он.

Паслер был назначен врио губернатора Свердловской области указом Владимира Путина 26 марта. Прежний глава региона Евгений Куйвашев ушел в отставку по собственному желанию.